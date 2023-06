Rio de Janeiro: levantamento conclui que 77% das empresas tiveram aumento de custos

Rio - Nos últimos 30 dias, 77% dos pequenos negócios no Estado do Rio tiveram reajustes em algum custo. Na conta, entra aumento nos valores de insumos, mercadorias, combustíveis, aluguéis e energia. Apenas 18% conseguiram permanecer com as mesmas despesas. É o que aponta pesquisa do Sebrae para entender como esse acréscimo foi sentido no bolso do consumidor.

Das empresas pesquisadas, 49% não repassaram o reajuste aos clientes; 38% fizeram esse repasse de forma parcial e 12% transferiram totalmente esse valor para os seus consumidores.



“É importante que o empreendedor tenha conhecimentos dos custos e os gastos relacionados ao produto. O plano de negócios é o instrumento ideal para traçar um retrato do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Esse documento sempre precisa estar atualizado, onde o empreendedor identificará os pontos fortes e fracos, contribuindo para a melhoria da gestão de empresa”, analisa Leandro Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae Rio.



Além do aumento de custos, a falta de clientes e as dívidas são as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios no Rio de Janeiro.



“É preciso ter uma análise profunda da sua empresa. Entender o seu cliente, a concorrência, fornecedores, produtos e serviços oferecidos. O plano de negócios não elimina riscos, mas ajuda a diminuir”, complementa Leandro.