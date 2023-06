Pequenas e médias empresas faturam R$ 194 milhões com Dia dos Namorados no varejo on-line

O Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira, 12, teve como destaque o e o comércio on-line nas vendas do varejo. O faturamento dos pequenos e médios lojistas chegou a R194 milhões no e-commerce, número 20% superior ao ano passado — R161,5 milhões. É o que aponta o levantamento inédito da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas on-line. Para a análise, foram consideradas as vendas realizadas entre fim de maio e início de junho de 2022 e 2023, com a base de lojistas brasileiros da empresa.



De acordo com Guilherme Arantes, especialista em e-commerce da Nuvemshop, as pequenas e médias empresas buscaram oferecer uma melhor experiência de compra a fim de se destacar frente aos grandes varejistas.

“Observamos que os empreendedores se desprenderam das campanhas tradicionais, que focam mais no apelo estético dos produtos, normalmente utilizando banners no site e conteúdo para as redes sociais focado em casais e no romantismo da data. Agora, observamos que os lojistas complementam esses conteúdos com outras ações efetivas, como sugestão de combos de produtos para presente, brindes, descontos, entrega rápida e embalagens chamativas. Assim, os empreendedores oferecem uma experiência de compra positiva desde o site até o ‘unboxing’ em casa”, explica Arantes.



As ações estratégicas comentadas por Arantes e colocadas em prática pelas lojistas agradaram ao público: foram comprados mais de 3 milhões de produtos no período, com um ticket médio de R 248,10 por compra. Os itens mais vendidos foram vestidos, perfumes femininos e masculinos, óculos de sol e bonés. Moda (R 71 milhões), Saúde & Beleza (R 16 milhões) e Acessórios (R 13 milhões) foram os segmentos que mais faturaram durante o período analisado. No entanto, os setores que tiveram crescimento mais expressivo em comparação com 2022 foram: Joias (+ 81%) e Casa & Jardim (+ 76%).







Sobre a Nuvemshop:



A Nuvemshop é a plataforma de e-commerce líder na América Latina e tem o compromisso de potencializar e motivar todos os empreendedores a transformarem seus sonhos em histórias que transcendam. Com mais de 110 mil lojas, integra produtos, pagamentos, envios e disponibiliza de um ecossistema com mais de 1.000 parceiros, como Facebook, Instagram, marketplaces e lojas físicas. Atualmente, a companhia tem mais de 1.000 colaboradores e escritórios no Brasil, México, Argentina e Colômbia. Em 2021, a empresa se tornou unicórnio no Brasil e adquiriu o Ecommerce na Prática, maior escola e comunidade de e-commerce do mundo; e a Mandaê, plataforma de logística. Em 2022, consolidou novas unidades de negócios: Nuvemshop Next, focada em lojistas que faturam acima de 100 mil reais mensais e que buscam escalar seus negócios rapidamente; Nuvem Pago, meio de pagamento para PMEs do e-commerce; e Nuvem Pay, solução de checkout que facilita a jornada de compras.