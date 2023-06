Um suspeito de participação no tráfico de drogas foi baleado durante troca de tiros com policiais do 21º BPM, no Parque Analândia, em São João de Meriti.



Segundo a corporação, agentes estavam na região para preservar a segurança da população.



O suspeito foi baleado na Travessa Régis, onde ocorreu o confronto. Com ele foram encontrados uma pistola e drogas.



A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).