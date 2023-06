Programa para impulsionar vendas de veículos novos pode durar 1 mês, estima Lula

Após o anúncio do Governo da Medida Provisória 1175 para impulsionar vendas de veículos 0km, válida desde o último dia 6, é provável que os benefícios só durem um mês. Pelo menos essa foi a citação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (13) após uma estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



"Então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo uma notícia hoje que, já vai durar um mês e vai acabar o programa", declarou o presidente.



A declaração de Lula foi dada durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da presidência da República em um programa chamado de "Conversa com o Presidente".



Em nota, a própria Anfavea, através da última coletiva de imprensa, divulgou que o programa é temporário e deve durar 120 dias - a partir da data do anúncio (6). No período, a entidade citou que o benefício dos descontos dos automóveis valerá apenas às pessoas físicas nos primeiros 15 dias.



"Isso deverá ocorrer em pouco mais de um mês, ou seja, bem antes dos quatro meses de prazo estipulado pela MP 1175", informou a entidade na ocasião.



Nesta última segunda-feira (12), findou o prazo para que as montadoras informassem se vão participar do programa de subsídios de automóveis e quais modelos ficarão mais baratos.

A medida tem como objetivo dar bonificação de R$ 2 a R$ 8 mil por veículo leve, de R$ 33,6 mil a R$ 80,3 mil nos caminhões e de R$ 38 mil a R$ 99,4 mil nos ônibus e vans, dependendo da pontuação alcançada com critérios qualificadores. No total, foram concedidos pelo governo as quantias de R$ 500 milhões para veículos leves, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus e vans.



Com relação aos caminhões e ônibus, o comprador precisa se desfazer de um veículo licenciado com mais de 20 anos de fabricação. Ele leva até a loja ou concessionária onde ele for pegar o modelo novo e o estabelecimento se encarrega de fazer o descarte do veículo velho.