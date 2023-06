Condenada pela morte do ex-marido, Flordelis quer casamento religioso com produtor artístico

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou nesta terça-feira (13) a solicitação da ex-parlamentar e informou que está analisando o mérito do pleito. A ideia de Flordelis seria oficializar o matrimônio antes de receber as visitas íntimas de Allan. Em seu pedido, a ex-deputada ainda teria comunicado ter feito uma união estável com o produtor, o que é exigido no processo de visitas íntimas nos presídios.

O casal assumiu o namoro em junho de 2021, semanas antes de Flordelis ser detida. Os dois se conhecem pelo menos desde 2018, quando Allan posou ao lado da pastora e do então marido, o pastor Anderson. Eles fizeram um evento em Macaé, no interior do estado, terra natal do produtor. Naquele ano, Allan fez campanha para Flordelis se eleger deputada federal e postou fotos na igreja dela em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A pastora foi sentenciada em novembro do ano passado por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado, em relação ao processo que julga a morte de Anderson do Carmo.

Allan Soares, presente na audiência, chorou muito após a leitura da sentença. Ele acompanhou todo o julgamento ao lado de membros da família da pastora.