Trump diz não ser culpado de má gestão de segredos do governo

O ex-presidente americano Donald Trump negou as dezenas de acusações criminais apresentadas contra ele por má gestão de segredos do governo e de obstruir sua devolução, em uma histórica primeira aparição em uma corte federal, em Miami, nesta terça-feira, 13.



"Certamente estamos entrando com uma declaração de inocência", disse Todd Blanche, advogado de Trump, durante a audiência.



Trata-se da segunda acusação contra o ex-presidente, que enfrenta uma enxurrada de ações judiciais, apenas dez semanas depois de ter sido acusado criminalmente em Nova York por ter pago subornos para uma atriz pornô.