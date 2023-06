Técnica de enfermagem é agredida por paciente em Itatiaia

Uma técnica de enfermagem do Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, foi ameaçada e agredida fisicamente por uma paciente na segunda-feira (12). Um médico também teria sido desacatado pela mesma pessoa. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.



Segundo o depoimento da profissional de saúde, de 38 anos, ela ouviu gritos na sala de atendimento médico do plantão e logo depois a mulher teria ido até a sala de medicamentos, onde ela estava, seguida pelo médico responsável. Neste momento, a paciente, de 39 anos, teria a intimidado, mas foi contida pelo companheiro e alertada de que agressão a funcionário público é crime.



Por conta disso, a técnica chegou a ir à 99ª DP para registrar o caso, mas como a unidade estava em atendimento ela voltou ao local de trabalho para pegar os dados completos da paciente. Na volta, a auxiliar encontrou com a mulher na escada da portaria do Hospital. A mulher teria dito a seguinte frase: "Foi você né", supondo que a profissional de saúde teria a denunciado na delegacia.



De acordo com a técnica de enfermagem, a mulher disse que "ela iria ver o que poderia fazer com ela", destacando ainda que já havia ficado presa por nove anos. Um funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou conter a mulher, mas quando ele abaixou a mão, ela teria dado um soco no rosto da técnica e fugido em seguida.



A suspeita de cometer os crimes prestou depoimento nesta terça-feira (13). Ela disse que teria reclamado do mal atendimento do hospital, ficado nervosa e discutido com o médico, e que a técnica teria tentado interferir. Ela vai responder em liberdade por lesão corporal, ameaça e desacato no Juizado Especial Criminal (Jecrim). Até o momento, a prefeitura de Itatiaia não se pronunciou.