Suspeito de matar companheira a tiros se apresenta à Polícia Civil

Rio - Breno França Giovanelli, de 29 anos, suspeito de matar a própria companheira Michele Rodrigues Cunha Fernandes, de 34 , se entregou à polícia, nesta terça-feira (13), na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca. O homem era considerado foragido desde o último doming o, quando um mandado de prisão foi expedido contra ele.A vítima foi morta com um tiro na cabeça, dentro da própria casa, em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu na última sexta-feira (9). Na ocasião, Breno chegou a prestar depoimento e deu duas versões para o ocorrido.Na primeira, disse que Michele teria pegado uma arma escondida em cima do guarda-roupa e disparado nela mesma. Depois, ele contou que o botijão de gás do imóvel havia explodido na vítima. A arma não foi encontrada pela PM.O caso aconteceu por volta das 4h da madrugada da última sexta. Michele foi encontrada já sem vida por familiares que ouviram um barulho muito alto vindo da casa dela, onde o casal vivia há pelo menos um ano. O imóvel ficava numa espécie de vila que também era a residência de outros parentes. O local tinha vidro e sangue espalhado pelo chão.