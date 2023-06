Homem que matou a própria mãe na Baixada Fluminense é condenado

Rio - Eduardo Jonathan Nicolau Alves foi condenado pela Justiça, nesta segunda-feira (12), a 20 anos e seis meses de prisão, por ter assassinado a própria mãe, Sandra Maria Nicolau. O crime ocorreu no dia 17 de janeiro de 2020, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), a motivação do crime seria o fato de a vítima não aceitar a permanência do filho e da namorada em casa. Eduardo a espancou até a morte e jogou o corpo em um poço artesiano no quintal da residência de Sandra. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição.

O crime foi caracterizado como feminicídio, violência doméstica e familiar. Além do homicídio qualificado, ele também foi condenado por ocultação de cadáver.