Mulher com 35 passagens pela polícia é presa em Copacabana

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Atlântica, em Copacabana, uma mulher de 43 anos considerada foragida da Justiça desde o começo do ano, quando deixou de cumprir prisão domiciliar.

A mulher, que não teve a identidade revelada, já tinha 35 anotações criminais (acusações de furto, roubo, lesão corporal, falsidade ideológica, resistência, desobediência e desacato) e 15 condenações por furtos e roubos, cometidos em sua maioria nos bairros da Zona Sul do Rio.

A mulher estava acompanhada de um homem e tentaram escapar dos policiais atravessando correndo as pistas da Avenida Atlântica. No momento da abordagem, a suspeita não tinha documentos e se identificou para os policiais com nomes diferentes. Ela foi levada para a 13ª DP (Copacabana) juntamente com o acompanhante que, apesar de também ter antecedentes criminais, foi liberado pelos agentes.

O histórico de crimes da mulher começou em 1989, quando ela tinha apenas 19 anos. Desde então ela respondeu a 19 processos criminais e foi condenada em 15 ações penais, entre 2000 e 2021. Em quase todos os processos, ela recebeu penas pequenas e revertidas em prestação de serviço, pagamento de multas ou ficou em regime semiaberto. Passou por seis unidades prisionais diferentes no Rio e a última vez que deixou a cadeia foi há dois anos.

No ano passado foi novamente detida na Zona Sul. Na audiência de custódia, a defesa conseguiu o direito dela cumprir em casa a prisão preventiva imposta pelo juiz da 14ª Vara Criminal, por ter um filho menor de 12 anos para cuidar e não foi mais localizada no endereço dado à Justiça.