Projeto 'Sou + Cultura' apresenta show especial do Dia dos Namorados

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza nesta quarta-feira (14), o show ‘Só Love, Só Love – Baladas gringas para os enamorados’, em comemoração ao Dia dos Namorados. A apresentação começa às 19h no plenário da Câmara Municipal, na Praça Oliveira Botelho, nº 262, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.



A banda The End, formada por Erik Fabiano, Daniel Borba e Naldo Maciel, trará os clássicos da música romântica dos anos 70, 80 e 90. Para fortalecer a apresentação, o trio convidou artistas para apresentações especiais: Beto Olliveira, Hawler Bastos, Dinho e Júlio Aroeira.