Senai oferece cursos gratuitos em Resende

A Firjan Senai, em parceria com a Prefeitura de Resende, está com vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e entregar a documentação no Sine Resende, na Avenida Marechal Castelo Branco, número 104, Jardim Tropical, no 3º andar (Edifício da APM), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



São oferecidas oportunidades para operador de computador, assistente administrativo, assistente de operações em logística, assistente de controle de qualidade, eletricista de obras, mecânico de motores ciclo otto e mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos.



As aulas acontecerão das 18h às 22h no Senai, localizado na Rua Sarquis José Sarquis, nº 156, no bairro Jardim Jalisco (confira abaixo os requisitos para cada curso). Confira abaixo os requisitos para cada curso:



Operador de computador

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: cursando 6º ano do ensino fundamental

Carga horária: 180 horas



Assistente administrativo

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

Carga horária: 180 horas



Assistente de operações em logística

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: cursando 8º ano do ensino fundamental

Carga horária: 180 horas



Assistente de controle de qualidade

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

Carga horária: 200 horas



Eletricista de obras

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

Carga horária: 240 horas



Mecânico de motores ciclo otto

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: cursando 6º ano do ensino fundamental

Carga horária: 240 horas



Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: cursando 8º ano do ensino fundamental

Carga horária: 240 horas