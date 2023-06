Quatis realiza Campanha do Agasalho

Com o objetivo de deixar o inverno mais aquecido para pessoas em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Quatis realiza a Campanha do Agasalho em cinco pontos de coleta. Podem ser doados cobertores e mantas, meias, casacos, calças, toucas e luvas, para crianças e adultos.



Os interessados podem entregar os itens no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dona Júlia, no bairro Jardim Independência; no CRAS Maria de Lourdes, no Jardim Polastri; no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Quatis, no Centro; na Secretaria de Assistência Social, no prédio da Prefeitura; ou no Posto da Guarda Civil Municipal, na Praça da Matriz.