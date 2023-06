Escritora de Porto Real lança livro no próximo sábado

A escritora de Porto Real, Jovita Siben, moradora do bairro Freitas Soares, lança no próximo sábado (17) o livro "Uma Guerra entre Nós". O evento acontece partir das 18h, no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.



Jovita traz em sua obra um romance que busca remontar a história dos próprios pais, sendo eles, um alemão que durante a 2ª Guerra Mundial fugiu do seu país natal, e sua mãe, uma indígena do estado do Paraná, que teve sua tribo atacada e quase dizimada por grileiros.



Essa é sua primeira obra literária, onde ela descreve com detalhes a história de vida e de luta da família Siben. "É uma sensação inconvenientemente forte e impossível de descrever, pois é como se estivesse vivendo tudo novamente. O livro fala de um amor que vence o preconceito e todos os tipos de barreiras, como se fosse um rio com muitas pedras e suas águas encontram vários obstáculos até chegar ao mar", descreve a autora.