Após sofrerem ameaças de cliente armado, entregador e testemunha entram com medida protetiva

Rio - O entregador Leonardo Muniz Soares, de 28 anos, e uma testemunha entregaram à Polícia Civil o documento de uma medida protetiva, no fim da tarde desta terça-feira (13), após serem ameaçados por um homem armado, na noite do último sábado (10), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, Leonardo se recusou a subir no apartamento de Adriana Sodré, mulher do agressor, e foi perseguido pelo casal. As informações foram confirmadas pelo advogado de Leonardo, Daniel Aguiar, ao DIA.

O delegado titular da 81ª DP (Itaipu), Lauro Cesar Rangel, irá protocolar o pedido para o Juizado Especial Criminal de Niterói, que decidirá, a partir das partes ouvidas, se irá conceder a medida às vítimas.

De acordo com o advogado do entregador de IFood, Daniel Aguiar, a 81ª DP (Itaipu) já oficiou aos estabelecimentos locais acesso as imagens das câmeras de segurança, que podem ter registrado o momento das ameaças. "[O Leonardo] está se sentindo preocupado, está se sentindo ameaçado. Os próprios colegas dele estão temerosos, pediram inclusive para ele retirar a queixa pois não sabem quem é a pessoa do outro lado", revelou Aguiar.

Adriana Sodré, a mulher que fez o pedido pelo aplicativo, foi intimada a comparecer na sede da distrital e deve prestar depoimento ainda nesta semana. A delegacia segue com diligências para identificar o homem que estaria armado.

Relembre o caso

No último sábado (10), um entregador de aplicativo de comida foi ameaçado por um cliente armado após negar a subir no apartamento com o pedido, no Condomínio Viamar Residence Club, localizado na Estrada Velha de Maricá, em Várzea das Moças, Niterói.

Leonardo foi acionado às 21h para entregar um lanche no condomínio. No local, ele pediu que o porteiro informasse à cliente, Adriana, que ela descesse para buscar a encomenda. A mulher teria reclamado ao telefone e, minutos depois, desceu muito alterada dizendo: "Todo mundo sobe, só você que não quer subir?".



Leonardo, então, explicou que o regulamento do iFood não obriga o entregador subir ao apartamento do cliente para concluir a entrega. Além disso, ele havia feito uma cirurgia na região do quadril há seis meses e estava com dificuldades de andar.



"Está na diretriz da plataforma, nós não somos obrigados a subir até o apartamento. A cliente desceu me xingando, falando que era um absurdo, dizendo que todo mundo subia. Ela mora no último bloco do condomínio, eu teria que ir andando até lá, sendo que ela poderia buscar na portaria", explica o trabalhador.



Leonardo, então, pediu o código de verificação para concluir a entrega do lanche à Adriana, que se recusou a dar a informação e ligou para o marido. Com a recusa, Leonardo levou o lanche de volta. Ao chegar no estabelecimento para devolver a encomenda, por volta das 22h, o entregador viu Adriana e o marido na porta do restaurante, na Estrada Francisco Nunes da Cruz, em Itaipu, em Niterói.



Em seguida, o homem, não identificado, apontou uma arma para a vítima. Segundo testemunhas, o marido da cliente tentou disparar algumas vezes contra Leonardo, mas a arma teria falhado. Adriana também teria se colocado na frente do companheiro para impedi-lo de atirar.



Assustado, o entregador tentou correr, mas esbarrou em uma moto e caiu, sofrendo ferimentos leves. Um outro colega de trabalho o socorreu e o retirou do local. O amigo de Leonardo o levou para o DPO do Cafubá, também em Niterói, onde os dois pediram ajuda aos policiais militares de plantão. Os entregadores e os agentes foram até o restaurante, mas o casal já havia ido embora.



"Eu estou muito traumatizado, não estou conseguindo trabalhar. Alguns colegas que ficam na frente desse restaurante onde tudo aconteceu me falaram que no domingo um carro preto passou por eles fazendo fotos das placas das motos. Eu trabalho como motoboy há dez anos, estou há três meses no iFood, e nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Eu tenho duas filhas e uma mulher, tenho família para sustentar, não posso ficar sem trabalhar, mas como volto com essa ameaça?", disse, na ocasião.

Entregador não é obrigado a subir até o apartamento, informa iFood



Segundo o iFood, a obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for no condomínio, esse ponto é a portaria. "Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores", explica Diego Barreto, vice-presidente de estratégias e finanças do iFood.



"Não existe obrigatoriedade de o entregador subir nos apartamentos, mas recomendamos que os clientes desçam para receber o pedido", completa Juliana Pencinato, head de Driver Safety do iFood. Ainda de acordo com a plataforma, esse mecanismo não só agiliza a entrega em si como demonstra respeito ao trabalho do entregador, que só pode fazer a seguinte entrega depois de finalizar aquela.

O iFood informou que apura o caso da reportagem e que em breve se pronunciará sobre as medidas que serão tomadas: "O iFood não tolera, de jeito nenhum, o uso da violência, seja ela física ou verbal. Tomamos ciência do caso e estamos apurando internamente o ocorrido para tomar as medidas cabíveis nesse caso."

"Reiteramos que as boas práticas na relação com entregadores têm sido reforçadas constantemente nos canais de comunicação da empresa e também em campanhas nas redes sociais, e pelo próprio aplicativo para clientes", completou a empresa.