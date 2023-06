Exército instaura processo contra soldado preso por suspeita de participação em roubos de carga

Rio - O Exército informou nesta terça-feira (13) que instaurou um processo administrativo contra o soldado Fábio Barbosa Silva, preso por suspeita de participação em roubos a caminhões de transporte de cargas pela Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra ele nesta segunda-feira (12).

Segundo o Comando Militar do Leste (CML), Fábio começou a prestar o serviço militar obrigatório neste ano. Ele foi preso no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista do Exército, quartel que servia, na Vila Militar, bairro da Zona Oeste. O CML destacou que repudia qualquer conduta ilegal por parte de seus militares.

"O CML está cooperando com os órgãos de segurança pública e reitera que não compactua com quaisquer condutas ilícitas por parte de seus militares", disse o órgão em nota.



De acordo com as investigações da 28ª DP (Campinho), Fábio roubava caminhões de transporte com cargas sempre na companhia de um ou mais suspeitos. Nos crimes, a quadrilha utilizava armas e agia com violência.

Os investigadores analisaram que o suspeito tinha o aval do Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa do Rio, para cometer os roubos. Fábio e os comparsas utilizavam as estruturas do grupo, mais precisamente em comunidades da Praça Seca, na Zona Oeste, para conseguir apoio armado e locais onde pudessem guardar o que foi roubado.

Diante do que foi levantado pela Polícia Civil, a 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá expediu um mandado de prisão preventiva contra o militar. Fabio era considerado foragido desde a quarta-feira passada (7). O militar já tinha passagens por roubo de cargas e de veículos, associação criminosa e receptação.