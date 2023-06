Condenado a 36 anos de cadeia, 'Ronaldinho' é preso na Zona Norte

Rio - Ronaldo Magalhães Rezende, conhecido como 'Ronaldinho', de 30 anos, considerado foragido da Justiça e condenado a 36 anos de prisão, foi recapturado por policiais penais nesta terça-feira (13), em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Divisão de Recaptura (Recap) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o criminoso foi encontrado na comunidade do Muquiço, onde já integrava o tráfico de drogas que domina a região, após denúncias anônimas.



Ronaldinho foi condenado por roubo, furto, dano ao patrimônio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em 2019. Em 2022, ele recebeu benefício de saída temporária, mas não retornou à Penitenciária Esmeraldino Bandeira, onde cumpria sua pena. Desde então era procurado pelo setor de inteligência da divisão.

Segundo a Recap, sua localização na comunidade do Muquiço foi obtida por informações enviadas ao Disque Denúncia. Com os dados, os agentes identificaram a movimentação do suspeito nas redes e confirmaram que ele ostentava armas de fogo de grosso calibre em fotos nas redes sociais.

Antes da ação, policiais penais da divisão de recaptura fizeram um reconhecimento do local e montaram um cerco na localidade. A prisão aconteceu sem que houvesse risco para a população da região de acordo com informações da Seap.



A prisão de Ronaldo foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes), onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Em seguida, ele foi levado à Seap para ficar à disposição da Justiça.