Campanha solidária para arrecadação de agasalhos e cobertores no Shopping Grande Rio

Até o dia 25 de junho, o Shopping Grande Rio vai recolher agasalhos e cobertores que serão doados para uma instituição selecionada pelo Instituto da Criança, localizada no entorno do shopping, e que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade.



As doações serão entregues no espaço próximo à Renner ou na caixa coletora que ficará na loja Alphabeto.



Para Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da Aliansce Sonae + brMalls, a ação reforça a relevância dos shoppings para as comunidades aonde estão inseridos.



“Nós acreditamos firmemente na importância de cuidar uns dos outros e, com essa iniciativa, buscamos proporcionar conforto para alguns, e alimentos para outros que mais precisam. Através do poder da solidariedade, estamos unindo esforços para enfrentar os desafios do dia a dia”, diz.



As doações serão direcionadas para instituição ONG Mão Amiga que fica em São João de Meriti. O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111.