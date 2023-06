Dupla é presa comercializando drogas na comunidade da Coreia

Dois suspeitos de participação no tráfico de drogas foram presos por policiais militares do 20ºBPM na comunidade da Coreia, em Mesquita.



Segundo informações da PM, a dupla estava comercializando as drogas na Rua Carolina Machado.



Ao todo, 197 pedras de crack, 73 trouxas de maconha, 220 sacolés de cocaína e três rádios transmissores foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).