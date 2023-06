Meio Ambiente e Urbanismo de Mesquita realizou ação de conscientização

A Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Mesquita organizou uma tenda ambiental, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Ambiental, na Praça Elias Naval, no BNH.



Com exposições de materiais recicláveis, a atividade conscientizou os moradores sobre a importância do programa da Coleta Seletiva Solidária e contou com a participação de equipes de educação ambiental do município, que ofereceram informações sobre atitudes sustentáveis.



“Uma ação assim, que nos proporcione essa abordagem ao munícipe é essencial para o nosso trabalho. O morador consegue ouvir da gente e entender como é o processo da coleta seletiva e o quão importante é para o município”, diz Rosaura Clem, responsável pela Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita.

Dia Nacional da Educação Ambiental com ação de conscientização em Mesquita LÍVIA BUCHBINDER



Tenda Ambiental



Os moradores tiveram a oportunidade de realizar a adesão ao programa, além de obter conhecimentos significativos sobre o processo de reciclagem e o impacto do descarte de lixo em locais irregulares.



“A coleta seletiva é de extrema importância para a limpeza da cidade e para o meio ambiente. Mesquita tem um departamento de educação ambiental, que leva instruções e informações para escolas, feiras e seminários. Seja onde for, queremos levar essa conscientização para a população. Não só hoje, mas todos os dias, precisamos preservar o que é nosso”, reforça Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos.



Desde o início do ano, as ações com tendas e palestras sobre a temática alcançaram mais de 3.000 munícipes.

