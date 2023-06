Refugiado da Ucrânia ganha milhões em loteria na Bélgica

Um refugiado da guerra da Ucrânia ganhou 500 mil euros em uma loteria da Bélgica. O valor equivale a R$ 2,6 milhões, enquanto o bilhete custava 5 euros, cerca de 26 reais.



A raspadinha foi comprada em um posto de gasolina no dia 16 de maio, o que rendeu um prêmio cem mil vezes maior que o valor gasto. A loteria nacional do país não divulgou informações pessoais sobre o vencedor, apenas que ele mora na Bélgica há 12 meses e tem entre 18 e 24 anos.



"Ele tem sentimentos contraditórios sobre ganhar. É um período difícil para estar feliz com tudo que está acontecendo em seu país natal", disse Joke Vermoere, porta-voz da Loteria Nacional, aludindo à Guerra da Ucrânia, que já dura 15 meses.



Vermoere disse ainda que a intenção do sortudo é dar uma festa aos amigos que ajudaram na sua estadia no país. "Com o dinheiro que ganhou, ele pretende fazer algo por seus compatriotas e pela reconstrução da Ucrânia. Mas primeiro ele quer organizar uma festa para a família e os amigos que o acolheram e o ajudaram a se integrar", afirmou.



O porta-voz declarou que o refugiado tem a intenção de retornar ao seu país após o fim da guerra. Como todos os ganhadores de valores acima de € 100 mil (R$ 524 mil), o vencedor teve de ir à sede da entidade para sacar o montante. Na Bélgica, os prêmios são isentos de impostos.