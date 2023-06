Praças coloridas de Niterói são opções para a garotada fins de semana

A Prefeitura de Niterói revitalizou e qualificou cerca de 110 praças da cidade. Os retoques dão um colorido todo especial em áreas da Zona Norte, Centro, Zona Sul e Região Oceânica. As melhorias são de responsabilidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

"Final de semana chegando e, com a temperatura amena, levar a garotada para brincar ao ar livre é uma boa opção para o niteroiense. Para garantir um ambiente acolhedor em que as crianças possam brincar ao lado dos familiares com conforto e tranquilidade em áreas abertas", afirmou o poder público no texto.





Os espaços estão gradativamente ganhando brinquedos de PVC como escorregas, tunéis, muro de escalada e outros que divertem as crianças. Cada vez mais as praças são locais que levam alegria para os pequenos com espaços de recreação e de desenvolvimento da imaginação, da confiança, da criatividade e da capacidade de dialogar com os outros.





De acordo com a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, a decisão de colocar novos brinquedos atende a uma demanda das comunidades sinalizada por usuários do aplicativo Colab. Dayse Monassa reitera que o tamanho dos brinquedos leva em consideração o espaço para a criançada circular.







“A população sinalizou então estamos instalando os equipamentos em todas as regiões da cidade gradativamente. São espaços de alegria para toda a família. As crianças podem brincar e os acompanhantes também socializam. Isso sem contar que os locais ganham um colorido todo especial. O design dos equipamentos é muito alegre e pensado justamente para isso: levar conforto e uma sensação para as crianças. Isso melhora a autoestima e a qualidade de vida”, explicou Dayse Monassa.







As primeiras praças a receberem os novos equipamentos foram a Carlos Magaldi (Riodades) e Leopoldina (Barreto). Outras praças da cidade também ganharam os equipamentos como a do Soldado, em São Francisco; da Abolição, no Largo do Caramujo; a Nilo Peçanha, no Gragoatá; e a César Tinoco, no Ingá. A secretária Dayse Monassa afirmou que todas as praças da cidade serão contempladas em breve.





"Desde o início do ano, a Seconser instala novos brinquedos nas praças da cidade. Vários destes espaços também foram reformados. A Região Oceânica também foi contemplada com a instalação de brinquedos nas seis ilhas da orla de Piratininga, e nas praças Luís Gomes da Silva (Piratininga), Mahatma Gandhi (Vale Feliz) e Boanerges Evangelista (Itaipu)", disse o Executivo na nota.







O administrador regional da Região Oceânica, Binho Guimarães, destacou os novos espaços de entretenimento. “A Região Oceânica agora tem grandes espaços de convivência para unir as famílias. Já são 11 equipamentos em Piratininga e temos a perspectiva de avançar ainda mais em lazer para a população. O prefeito Axel Grael tem dado uma atenção especial à região”, afirmou Guimarães.





Na Zona Norte, a Praça Guadalajara, no Fonseca, teve a recuperação do muro que foi danificado pelas raízes das árvores. O local também vai ganhar pintura e receberá novos brinquedos em breve.



Outros espaços públicos na Zona Norte também receberam os novos brinquedos como as praças Mário Lago (Santa Bárbara); Figueira (Caramujo); Leopoldina (Barreto); General Castrioto (Barreto); Baldeador; Crioula (Barreto); Paz (Engenhoca); Rua Manoel Miranda da Silva (Engenhoca); e Tetê (Barreto).





A Praça da Abolição, no Caramujo, também recebeu brinquedos e teve a pintura de bancos, mesas e jardineiras. A Praça Carlos Magaldi, no Riodades, no Fonseca, foi uma das primeiras a ter os novos equipamentos de lazer e também ganhou recuperação do piso e a reposição de mesas e bancos.



Outras praças de comunidades receberam os brinquedos coloridos como o Bumba (Viçoso Jardim); Morro do Palácio (Ingá); Viradouro (Santa Rosa); e Capim Melado (Ititioca).





Já com novos brinquedos, a praça da comunidade da Cotia, em Icaraí, recebeu melhorias como recuperação da mureta e das telas, pintura e reparos dos bancos e mesas. Além dos novos equipamentos, a praça da Alameda Paris, no Morro do Cavalão (entre Icaraí e São Francisco) teve o mobiliário recuperado e nivelamento do piso com pó de pedra. A Praça Euclides da Cunha, na Engenhoca, além dos brinquedos, teve reposição do piso e pintura.



"Na Zona Sul e Centro, as praças beneficiadas foram o Rink (Centro); Dom Orione (São Francisco); Getúlio Vargas (Icaraí); Vital Brazil; Nilo Peçanha (Boa Viagem); Soldado (São Francisco); Cesar Tinoco (Ingá); Luzitânio (Ponta da Areia); Nossa Senhora da Conceição (Jurujuba); São João (Centro); e Posto de Saúde (Jurujuba)", finalizou a Prefeitura de Niterói no texto.