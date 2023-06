Operação da Polícia Civil e MPRJ mira venda ilegal de terrenos em Búzios

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (14), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Militar, uma operação contra um grupo que invade terrenos e vende os lotes ilegalmente em Búzios, na Região dos Lagos. Uma espingarda, diversas munições, duas motosserras, seis aparelhos celulares e documentação tratando de negociações imobiliárias foram apreendidos.



O objetivo da ação foi desmantelar a quadrilha que, além de ocupar os terrenos mediante intimidação com emprego de arma de fogo, promove o desmatamento de vegetação nativa, venda de lotes ilegais e uso de documentos falsos.



As investigações tiveram início a partir de denúncias de moradores, que informaram que uma região do município estava sendo ocupada por milicianos da Zona Oeste do Rio.



Segundo a polícia, o grupo ameaçava as vítimas e dizia estar agindo para proteger um patrimônio particular discutido em inventário, mas, após a invasão, o terreno era loteado e vendido irregularmente através da empresa Omegaville, em Campo Grande e que, segundo a polícia, já tinha histórico de atuação em invasões e vendas de lotes irregulares.



Ainda de acordo com a corporação, os agentes saíram para cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Búzios, Cabo Frio e na capital fluminense. Os alvos foram os líderes da associação criminosa, seguranças, corretores, empresários e outros integrantes do grupo.



O MPRJ informou que o material apreendido na operação, nomeada Spolia, servirá de base para uma futura denúncia buscando, na Justiça, a responsabilização dos envolvidos.