Lagoa Figth na RO de Niterói comemora sua primeira graduação

O projeto Lagoa Figth, fundado há quase dois anos, é uma iniciativa que deu certo e nasceu dos amigos Victor Augusto, Welington Gomes, Douglas Lagoas e Adriano Machado criada com objetivo de mudar a perspectiva de vida das crianças da comunidade da beira da Lagoa de Piratininga e adjacências, através do esporte.



Mesmo com dificuldade financeiras para manter um espaço físico para as aulas de jiu jitsu, os fundadores foram de garagem em garagem e mantiveram as aulas ao longo de um ano e meio com o professor Adriano Machado.





Em janeiro de 2023 o secretário de assistência social e economia solidária da Prefeitura de Niterói, Elton Teixeira dispôs um espaço compartilhado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Piratininga onde o projeto funciona. Hoje, o Projeto Social Lagoa Figth está para completar dois anos de existência e atende gratuitamente mais de cinquenta (50) crianças com aulas de Jiu-jitsu, Muay Thai e Capoeira.

Comemoração - Neste sábado o Lagoa Figth realiza sua primeira graduação. O evento é aberto ao público e terá início as 10:00 horas O Cras Piratininga está localizado na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, número 1204.