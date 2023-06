Em São Gonçalo e Niterói: Cursos na área de TI com inscrições abertas

A Firjan Senai Sesi está com edital para preenchimento de 120 vagas gratuitas, distribuídas para São Gonçalo (60) eNiterói (60). As oportunidades são para dois cursos de qualificação profissional, em formato presencial, voltados para pessoas de baixa renda.

As inscrições terminam na próxima segunda-feira, 19/6, e os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e terem cursado o ensino fundamental completo. Outros critérios para participação estão presentes no edital.



Os cursos de qualificação profissional ofertados são: Programador Front-End e Programador Back-End, ambos com carga horária de 180h.

Ao todo, pelo Estado, são ofertadas 659 vagas, que podem ser conferidas em Benfica, Jacarepaguá, Maracanã e Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e nos municípios de Duque de Caxias, Nova Friburgo, Macaé, Petrópolis, Três Rios e Volta Redonda.

O curso de Administrador de Banco de Dados também é ofertado em algumas unidades. As informações completas sobre os cursos estão disponíveis no edital.O programa tem como parceiro o Sindicato da Indústria Eletrônica, de Informática, de Telecomunicações de Produção de Software, de Produção de Hardware, de Produção de Produtos Eletroeletrônicos e Componentes no Estado do Rio de Janeiro (Sinditec). O objetivo é mobilizar o setor para fomentar as empresas do segmento a disponibilizar vagas para estágio com os alunos dos cursos.Após a divulgação da lista de candidatos classificados, as matrículas serão realizadas presencialmente nas escolas. E o início das aulas será no dia 26/06.O edital completo pode ser conferido no link: https://www.firjansenaisesi.com.br/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=262&ct=121&ps=285#/es/informacoes