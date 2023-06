Praia das Pedrinhas em São Gonçalo recebe melhorias da Prefeitura

Um dos lugares mais agradáveis da cidade de São Gonçalo, a Praia das Pedrinhas passa por revitalização em vários pontos, com equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura e do projeto Cidade Ilustrada. A praça recebe nova pintura e paisagismo. Os paredões ganharam um grafite com elementos que lembram a região, como peixes, caranguejo e o famoso pôr do sol. Além disso, a praça da Igreja de São Pedro também está recebendo uma atenção especial.



O grafite no painel da Praia das Pedrinhas ressalta a beleza do entardecer, os pescadores com suas redes e as espécies de peixes locais, como pargo, tainha e pampo.





A Praça das Pedrinhas, que fica na esquina das Ruas Ponta Grossa e Sérgio Martins de Carvalho, está sendo preparada para também receber o Cidade Ilustrada com um projeto criado pelo artista Marcelo Eco especialmente para a região.







“O desenho ressalta a beleza dos peixes locais da Praia das Pedrinhas, como corvina, robalo, carapicu e peixe porco. Aproveitei a arquitetura e design das escamas dos peixes para compor o fundo, desconstruindo o elemento e cores usadas nos novos painéis. É um layout minimalista”, disse Marcelo Eco.







Os canteiros da praça também vão receber novo paisagismo, além dos brinquedos, que estão sendo reformados.







Cada morador que passa pelo local fica empolgado com a atenção que a região está recebendo. “Aqui sempre foi um lugar lindo, mas esquecido pelo poder público. Agora estão ouvindo a gente. O local está sendo valorizado”, disse o pescador Josemar Miguez, de 67 anos.







No fim da Rua Sérgio Martins de Carvalho, a equipe também está reformando o oratório onde fica a imagem de São Pedro.