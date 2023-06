Centro de Trauma do Heat comemora uma década com atendimentos em alta

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), do bairro Colubandê, em São Gonçalo, chega aos seus 10 anos de funcionamento, completados nesta quarta-feira (14/06), com a marca de 50 mil atendimentos realizados. Especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas, a unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.



O diretor geral da unidade, Raphael Riodades, explicou um dos diferenciais no atendimento do Centro de Trauma do Heat. "É o protocolo utilizado, que pode ser comparado aos principais centros internacionais da especialidade, onde a taxa de mortalidade é inferior a 5%", disse o diretor.

Segundo Riodades, o sucesso do serviço prestado é resultado da combinação de profissionais capacitados e da utilização de equipamentos de última geração.



"Este é o único Centro de Trauma do país com toda uma infraestrutura voltada ao atendimento de urgência e emergência em um único local", afirma Riodades.



Médicos e demais profissionais que trabalham no Centro de Trauma garantem que, quanto menor o tempo entre o trauma e o procedimento cirúrgico, melhor o prognóstico para o paciente.



“O tempo de chegada é o fator determinante para salvar uma vida. O paciente chega de carro ou de helicóptero. E existe uma área totalmente livre e direta ao Centro de Trauma, onde todos os exames são realizados no próprio local. Um desses procedimentos é conhecido como Fast, que é a ultrassonografia feita e avaliada à beira do leito, o que ajuda a constatar com rapidez o nível de urgência da cirurgia”, explica Riodades.



O Centro de Trauma do Heat, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, possui ainda uma linha direta com o Corpo de Bombeiros, Samu, Autopista Fluminense e a Polícia Militar. Esses órgãos avisam da chegada de pacientes vítimas de trauma de alta complexidade devido à gravidade dos ferimentos.



Os profissionais que atendem no Centro de Trauma do Heat foram capacitados no Centro de Trauma de Baltimore, nos Estados Unidos, e treinados também no Ryder Trauma Center, da Universidade de Miami, e no Children’s Hospital, dedicado à criança em Washington.



O Centro ocupa uma área de mil metros quadrados logo na entrada do hospital. Além das três salas de cirurgia, conta com sala de tomografia, onde o médico acompanha o resultado em tempo real sem precisar esperar que o exame seja revelado. Conta ainda com área de farmácia, insumos e Raio X.



O modelo de atendimento está sendo levado também a outros hospitais do estado, como o Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, atualmente em fase de obras de ampliação. A unidade, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas na Região dos Lagos, está ganhando um novo centro de trauma e mais sete leitos de tratamento intensivo.



O hospital recebe pacientes das cidades de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro d’Aldeia e Saquarema. Um dos diferenciais da unidade é o ambulatório de pós-operatório, onde os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista.