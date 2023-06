Vila Isabel tem ruas interditadas para obra emergencial da Secretaria de Conservação

Rio - Uma obra emergencial causa a interdição, nesta quarta-feira (14), da Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O serviço, feito pela Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), precisou ser realizado após o rompimento de manilhas subterrâneas que gerou um buraco na via.



Para execução da obra de manutenção do sistema de drenagem, por conta da ruptura da rede, a via teve que ser totalmente interditada no trecho entre as Ruas Dona Maria e Senador Soares.



A CET-Rio, que também atua no local, elaborou um planejamento operacional de trânsito, com objetivo de permitir a realização do serviço e minimizar os impactos no tráfego nas imediações. Agentes de trânsito estão atuando nos pontos de desvio para orientar os motoristas.



Pontos com interdições



Interdição TOTAL – Sem qualquer acesso:

1 – Rua Gonzaga Bastos x Rua Senador Soares;



2 – Rua Gonzaga Bastos x Rua Barão de Mesquita.



3 – Rua Senador Soares x Rua Gonzaga Bastos;



Interdição TOTAL – Acesso permitido a moradores:

1 – Rua Gonzaga Bastos x Rua Maxwell;

2 – Rua Gonzaga Bastos x Rua Dona Maria;

3 – Rua Senador Soares x Rua Araújo Lima;

4 – Rua Adalberto Aranha x Rua Barão de Mesquita;

5 – Rua dos Artistas x Rua Pereira Nunes;

6 – Rua Baltazar Lisboa x Rua Pereira Nunes.

Obs: Os moradores da Rua Dona Maria (trecho entre as Ruas Pereira Nunes e Gonzaga Bastos) poderão acessar pelo percurso: Rua Pereira Nunes, Rua Baltazar Lisboa, Rua Gonzaga Bastos e Rua Dona Maria.



Desvios



Os Veículos provenientes da Rua Barão de Mesquita e Baltazar deverão seguir pelo percurso: Rua Baltazar Lisboa, Rua Barão de Mesquita, Rua Uruguai, Rua Maxwell e Rua Gonzaga Bastos.



Alterações viárias



As seguintes alterações de circulação serão implementadas nas vias discriminadas a seguir:

1 – Rua Dona Maria – entre as ruas Pereira Nunes e Gonzaga Bastos – inversão de sentido – Passando a operar da Rua Gonzaga Bastos para a Rua Pereira Nunes.



2 - Rua dos Artistas – Duplo Sentido – entre as ruas Pereira Nunes e Gonzaga Bastos;



3 – Rua Gonzaga Bastos – Duplo Sentido – entre as ruas Senador Soares e Maxwell;



4 – Rua Gonzaga Bastos – Duplo Sentido – entre as ruas Baltazar Lisboa e Barão de Mesquita;



Técnicos da CET-Rio atuantes no COR (Centro de Operações Rio) estão realizando o monitoramento das principais vias durante todo o período da interdição, de forma a agir rapidamente em quaisquer ocorrências.



Aos motoristas que puderem evitar circular na região das interdições, é recomendado que busquem rotas alternativas para seus deslocamentos.