Homem é preso suspeito de estuprar criança de 6 anos em Maricá

Rio - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam nesta quarta-feira (14) um homem de 50 anos suspeito de estuprar uma criança de seis anos. Na ação, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em sua residência, localizada em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo as investigações, além do abuso, o suspeito ainda filmava a relação sexual. Nos vídeos encontrados com ele, a criança aparece sendo obrigada a manter a relação e mesmo implorando para que o abusador parasse os atos sexuais o investigado forçava o abuso que só era interrompido quando o suspeito tinha a satisfação alcançada.



Com o investigado, foi encontrado grande material de pornografia infantil. Ele colecionava imagens e vídeos de crianças com menos de um ano sendo estupradas.



As investigações são o resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, Polícia Federal e o National Center for Missing & Exploited Children( NCMEC), e do emprego de modernas técnicas de investigação cibernética para a apuração de crimes de abuso sexual e produção, armazenamento e compartilhamento de cenas de pornografia infantojuvenil, além do monitoramento do tráfego do conteúdo na rede mundial de computadores, e que identificou que o alvo da operação produzia e armazenava centenas de imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil, guardando todo o acervo digital em um determinado servidor de “nuvem”.



O preso responde pelos crimes de estupro de vulnerável (217 a do cp), armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil (art. 241-b do eca) e produção de pornografia infanto-juvenil (art. 240 do eca). as penas somadas ultrapassam 11 anos de reclusão.



Ainda segundo a Polícia Civil, todos os dispositivos eletrônicos apreendidos na casa dele ainda serão analisados com a finalidade de identificar as crianças que eram vítimas dos abusos sexuais nos vídeos que ele mesmo produzia.