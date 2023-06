Daniela Carneiro evita dizer se continuará no comando do Turismo: 'Achismo é complicado'

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que deverá perder o cargo para o governo nomear um indicado da bancada do União Brasil na Câmara, disse nesta quarta-feira, 14, que "está tudo sob controle". Questionada se acha que continuará no cargo, disse: "essa questão de achismo é complicado, mas continuo aqui firme".



"Está tudo sob controle, tranquilo, porque nada resiste ao trabalho", declarou ela. Daniela deu as declarações a jornalistas antes de chegar à Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado.



Daniela Carneiro é deputada federal e mulher de Waguinho, prefeito de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Waguinho foi um dos principais cabos eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio, durante o segundo turno da eleição presidencial.



Ela se tornou ministra por causa desse apoio a Lula na eleição. Na época, o grupo político de Waguinho e Daniela estava no União Brasil. Agora, está em andamento uma migração para o Republicanos.



Lula deverá retirá-la do cargo para colocar um indicado do União Brasil capaz de articular votos a favor do governo na Câmara. O nome mais provável é o do deputado Celso Sabino.