Prefeito do Rio decreta fim da situação de emergência e estado de calamidade referente à Covid-19

Rio - Com o fim da pandemia referente à covid-19, determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em maio deste ano, o prefeito Eduardo Paes decretou o término da situação de emergência e estado de calamidade pública no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (14).

Entre os motivos descritos no decreto, também estão a queda no número de mortes em decorrência do vírus, o declínio nas internações e o avanço da imunização da população com as vacinas.



Além disso, Paes retomou a contagem dos prazos dos concursos públicos realizados e não finalizados, a partir de março de 2020, que estavam suspensos pelo decreto. Atualmente, todas as regiões administrativas do município apresentam risco baixo para covid-19, de acordo com o painel interativo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Segundo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o decreto revoga todas a normas publicadas anteriormente. "Conforme todos vêm acompanhando, temos uma situação epidemiológica confortável devido à alta cobertura vacinal, e um número de casos considerado baixo. Para manter este cenário, é importante que todos façam a dose de reforço", disse.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Rio registrou 2.810.262 casos confirmados e 77.246 mortes por covid-19. Com isso, a letalidade da doença está em 2,75%. A taxa de ocupação das enfermarias segue em 100%, como apresentaram os dados dessa semana. Após a queda na última atualização, a taxa de ocupação de leitos de UTI permaneceu em 20%.