Moradores denunciam esgoto a céu aberto em rua de Belford Roxo

Rio - Moradores da Rua Ipê, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, sofrem com o esgoto a céu aberto há pelo menos três anos, segundo denúncias de moradores.



De acordo com uma moradora, que não quis se identificar, o problema começou em 2019 após o vazamento de uma tubulação. "Tudo começou com um cano quebrado, depois passou para esgoto entupido. A questão do cano foi resolvida, mas quando foram desentupir o esgoto, deixaram aberto e nunca mais fecharam", disse.



"Nós temos muitas crianças aqui na rua que ficam brincando descalça, o caminhão do lixo não consegue passar aqui, com os nossos carros também é difícil passar. É uma situação muito complicada que estamos passando há anos", explicou.



A moradora informou, ainda, que com a água e o esgoto, diversos buracos foram formados. "Infelizmente é um descaso muito grande, a prefeitura colocou placas com o nome da rua, que não tínhamos, pintou os quebra-molas, mas esqueceram de colocar placas para indicar os buracos causados por essa água na rua."



Segundo o marido dela, que também não se identificou, em setembro de 2020, a prefeitura foi acionada para resolver o problema. "Eles fizeram um serviço inacabado, não fecharam devidamente os buracos e não concluíram o trabalho. Os buracos feitos na proporção que eles fizeram não poderiam ficar inacabados porque com o tempo eles se abrem e foi o que aconteceu", explicou.



"Atualmente não posso estacionar meus carros dentro da minha garagem, tenho que viver com um rio em frente a minha porta, socorrer motoristas quando caem no buraco e o pior é que por conta da água, o buraco está virando foco de mosquitos", afirma.



Procurada, a prefeitura de Belford Roxo informou que ainda nesta semana uma equipe da Secretaria de Conservação irá à rua Ipê para verificar a situação e fazer as interferências necessárias para solucionar o problema.