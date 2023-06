Unidos de Lucas anuncia três carnavalescos para 2024

Rio - A Unidos de Lucas terá três carnavalescos responsáveis pelo desfile de 2024: Fernando Saol, Felipe Santos e Bruno Rocha. O anúncio foi feito pela diretoria na noite desta terça-feira (13).



Fernando é formado em Jornalismo e Design Gráfico pelo Senac/RJ e faz pós-graduação em Gestão e Design de Carnaval. Sua trajetória começou na folia virtual, passando pelo Império Ricardense, na Série Bronze.



"A expectativa é enorme para trabalhar na Unidos de Lucas, uma escola que nasceu grande e que possui tantos sambas históricos. É bom demais saber que vou ajudar a realizar um desfile junto com o Felipe e com o Bruno", comentou o artista.



Já Felipe Santos é figurinista, aderecista e geólogo pela UERJ e também faz pós-graduação em Gestão e Design de Carnaval.



"Para mim é uma honra incrível assinar esse Carnaval ao lado do Fernando e do Bruno, nesta escola tão tradicional, que é a Unidos de Lucas, tanto por sua trajetória quanto pelos grandes nomes que passaram por aqui, como Rosa Magalhães, Max Lopes e Clóvis Bornay", disse Felipe.



Bruno Rocha, o mais experiente do trio, que está no Carnaval desde 2008 e tem passagens por Arame de Ricardo, Acadêmicos do Cubango e Unidos de Bangu, também falou sobre a contratação: "Estamos focados em agregar conhecimento e levar a escola de volta à Marquês de Sapucaí."



Em 2023, o Galo de Ouro da Leopoldina conquistou a nona colocação nos desfiles da Série Prata da Nova Intendente.