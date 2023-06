Polícia prende homem com trabletes de cocaína na Rodoviária do Rio

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam, nesta quarta-feira (14), um homem com cinco tabletes de cocaína dentro de uma mochila na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária.



A droga veio de São Paulo e o passageiro receberia R$ 3 mil por ter realizado o transporte, Ainda não há informações sobre o destino final do material. A ocorrência está em andamento na 4ª DP (Praça da República).

Na terça (13), um dos filhos do cantor Belo também foi preso com drogas durante uma abordagem na Rodoviária do Rio . Paulo Arthur Vieira, de 29 anos, chegou a ser conduzido para a delegacia, mas foi liberado da delegacia após assinar um termo circunstanciado.Segundo a Polícia Militar, o 5º BPM (Praça da Harmonia) realizava um policiamento pelas imediações do terminal, quando se aproximou de um grupo. Durante a revista, os agentes encontraram uma pequena quantidade de erva seca com um dos homens e o levou para a delegacia. A Polícia Civil informou que o filho do cantor foi autuado por porte de drogas para consumo próprio e vai responder ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). No último dia 2, uma mulher foi presa na rodoviária com 5,5kg de distribuídos em seis tabletes dentro de uma mochila.No início do mês de maio, outra mulher foi presa ao tentar embarcar com 30kg de maconha. Segundo informações da Polícia Civil, ela carregava uma mala com 30 tabletes de 1kg da droga que recebeu de outra mulher, em um viaduto próximo ao local. Conforme os agentes, a maconha pertence a um traficante paraense foragido no Complexo da Penha — onde o entorpecente foi comprado para ser levado a Belém, no Pará.