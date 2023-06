Vendas do varejo sobem em abril, aponta IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,1% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado veio levemente abaixo da mediana das projeções de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. As estimativas iam de queda de 2,1% a alta de 0,7%.



Na comparação com abril de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,5% em abril de 2023. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 1,1% a avanço de 6,3%, com mediana positiva de 0,8%.



As vendas do varejo restrito acumularam avanço de 1,9% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve alta de 0,9%.



Quanto ao varejo ampliado — que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício —, as vendas caíram 1,6% em abril ante março, na série com ajuste sazonal. A queda foi menos intensa que a de 2,0% esperada pelo mercado, segundo a mediana das projeções colhidas pelo Projeções Broadcast. As estimativas variavam entre queda de 4,4% e de 0,2%.



Na comparação com abril de 2022, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 3,1% em abril de 2023. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 0,5% a expansão de 5,2%, com mediana positiva de 1,8%.



As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 3,3% no ano e ficaram estáveis em 12 meses.