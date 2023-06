Mulher é presa com 28 tabletes de maconha em Piraí

Rio - Uma mulher foi presa, na manhã desta quarta-feira (14), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Sul Fluminense, com 28 tabletes de maconha dentro de uma mala.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus foi abordado pelos agentes e fiscalizado em conjunto com o Núcleo de Operações com Cães. A droga foi encontrada pelo cão K9 BUD, especialista no faro de drogas, armas e munições, ainda dentro do bagageiro.



Após a identificação da mala com drogas, o motorista indicou aos agentes a dona da mala, que confessou estar em posse dos 28 tabletes, com aproximadamente 1 quilo cada um. Além disso, a mulher ainda confessou que entregaria para uma pessoa desconhecida no terminal rodoviário do Rio de Janeiro, recebendo o valor de 1.500 reais pelo serviço.



O ônibus saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino Rio de Janeiro. A ação faz da Operação “Canis Pugnax” em que há um reforço nas divisas do estado valendo-se dos agentes caninos da PRF para uma verificação mais precisa no transporte de armas, munições e drogas ilícitas.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.