Incêndio atinge ônibus na principal via de acesso para a Urca

Rio - Um ônibus da linha 107 (Central x Urca) pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (14), na Avenida Pasteur, na Urca, Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do Quartel do Humaitá foram acionados às 9h29 e ninguém ficou ferido.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma das duas faixas da avenida, a principal via de entrada e saída do bairro, chegou a ser interditada para o trabalho das equipes. Porém, por volta das 11h, foi completamente liberada para o tráfego.

O incêndio aconteceu entre o tradicional Instituto Benjamin Constant, uma instituição de ensino para deficientes visuais, e o Iate Clube do Rio de Janeiro.

Maria da Conceição, de 55 anos, trabalha há 23 anos na Urca, pega o 107 todos os dias e reclamou das condições do transporte. "É uma tortura. A maioria dos ônibus são todos quebrados, sucateados e quando chove molha tudo dentro. Ontem mesmo, os passageiros acharam que o ônibus não chegaria na Central, só abria um lado da porta e isso dificulta a entrada dos passageiros deficientes visuais do Benjamin Constant", contou.

Em nota, a Rio Ônibus informou que o incêndio foi causado por uma pane elétrica, que será apurada por perícia técnica.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini