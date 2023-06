Prefeitura manda demolir lanchonete construída em frente a túmulos no Cemitério São João Batista

Rio - A instalação de um quiosque de uma rede de lanchonetes em meio aos túmulos do Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, provoca estranhamento nos visitantes que passam no local. Com oito metros de frente, a construção fica quase encostada a uma fileira de jazigos. A obra aparenta estar pronta, mas a autorização só foi solicitada na terça-feira (13).

A Coordenadoria de Cemitérios e Serviços Funerários, vinculada à Secretaria de Conservação da Prefeitura, informou que a construção não foi licenciada e, por isso, é irregular. Na manhã desta quarta-feira (14), a coordenadoria notificou a administração do cemitério para que a demolição ocorra em até 48h. Caso não seja realizada, a pasta fará a demolição na segunda-feira.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes foi duro nas críticas à localização do negócio. "Se não demolir em 48h, a prefeitura vai lá e faz! E multa pesada. É uma mistura de desrespeito, burrice, mal gosto com falta de civilidade e empatia", escreveu em sua conta no Twitter.



Procurada, a Rio Pax não retornou a reportagem até a publicação deste texto.