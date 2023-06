Degase realiza Ação Cidadã Integrada e oferece serviços gratuitos para população em geral

Rio - O Degase vai realizar, neste sábado (17), no bairro do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, uma Ação Social Integrada voltada para o público externo: familiares de adolescentes e de servidores, pessoas que já saíram do sistema penitenciário e comunidade socioeducativa no geral, seja do entorno ou de outros locais.



Na ação, serão oferecidos serviços e atividades de forma totalmente gratuita, confira a lista: balcão de empregos; cadastramento de jovens para o Jovem Aprendiz; identificação civil; workshops de design de sobrancelhas, tranças, maquiagem e defesa pessoal feminina; oficina de pizza; atendimento de saúde; cuidados terapêuticos e com o corpo; além de área kids com recreação para o público infantil.



O evento será realizado no campus da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Degase e tem como objetivo, segundo a instituição, abrir "as portas do Departamento visando estreitar laços com a sociedade e ampliar o acesso a vagas de emprego, qualificação profissional, além de promoção de saúde, bem-estar e outros serviços para o público que será atendido."



Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, uma das preocupações do Departamento é oferecer oportunidades não só aos jovens que estão em cumprimento de medida, mas também aos egressos e familiares dos adolescentes, buscando ações que alcancem a comunidade socioeducativa como um todo.



"A profissionalização e a empregabilidade são pilares fundamentais para que a socioeducação possa efetivamente cumprir seu papel. Quando saem do Degase precisamos que estes jovens possam ter uma renda familiar assegurada para que continuem estudando e se mantendo em um novo caminho, só assim poderemos diminuir os índices de reincidência", enfatizou o diretor.



A iniciativa vai contar com o apoio de parceiros como: a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; FAETEC; DETRAN-RJ; Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI); Instituto de Projetos Socioambientais (IPROSA); além da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.



A secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, convida a população para prestigiar o evento e acessar as oportunidades que serão oferecidas.



"Essa é uma ótima chance para que todos conheçam o trabalho prestado à sociedade pelo Degase, desfazendo estigmas e ideias comuns sobre o que é o sistema socioeducativo estadual. Que todos possam aproveitar a mobilização de diversos parceiros para ter uma manhã agradável e repleta de serviços gratuitos concentrados em um único local", - finalizou a secretária.



Serviço:



Ação Cidadã Integrada do Degase

Público-alvo: Egressos do sistema socioeducativo, familiares de socioeducandos e servidores, público externo

Data: 17/06/2023

Horário: 9h às 13h

Local: Campus da COOECEL - Estrada das Canárias, 569, portão B - Galeão, Ilha do Governador

Documentos necessários para cadastro no balcão de emprego: RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho (Além de currículo, se houver)