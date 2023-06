Rota Solidária: Rio oferece passagens gratuitas para doadores de sangue

Rio - Uma parceria entre o Hemorio e três concessionárias de transporte disponibilizou, nesta quarta-feira (14), 6.750 passagens gratuitas para doadores de sangue que forem participar da campanha Rota Solidária. A iniciativa faz parte das ações do Junho Vermelho, que foram lançadas neste Dia Mundial do Doador de Sangue, e envolve empresas do setor de mobilidade do Rio.

A expectativa da campanha é reforçar os estoques do banco de sangue do Hemorio e cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas. As concessionárias VLT Carioca, Semove, SuperVia e MetrôRio, além da empresa de tecnologia 99, se uniram em uma parceria inédita para viabilizar a integração entre os doadores e o Instituto.

Para participar da Rota Solidária, os doadores devem se dirigir ao Hemorio, no Centro, e informar qual transporte foi utilizado. Na sequência, duas passagens serão doadas para cobrir os gastos com o deslocamento.

Caso o doador decida utilizar a 99, basta acessar o aplicativo e inserir o cupom "SALVARVIDASRJ" e, assim, garantir 50% de desconto em até duas corridas para ir e voltar do Hemorio. Além disso, colocando a palavra “Salvar Vidas” na opção de destino do app, o usuário será surpreendido com o endereço direto do próprio instituto. Ao todo, 5.000 vouchers serão disponibilizados pelo aplicativo.

Marcia Dias, de 35 anos, participou da Rota Solidária e ganhou uma passagem gratuita no metrô. "Esta é uma parceria bem interessante. Quem vier doar sangue ganha a passagem inteiramente grátis. É um auxílio para salvar vidas. Vem doar", disse a professora de artes marciais.

Quem pode doar?



Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 ou 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsável legal.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.



Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.