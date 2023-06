Vendedora é acusada de injúria racial por técnica de enfermagem durante compra online

Rio - A técnica de enfermagem Amanda Rondão, de 35 anos, acusa uma vendedora, que se apresenta como Graciela Oliveira, de injúria racial que teria acontecido durante uma compra online, no último dia 4. Em mensagens, Amanda foi chamada de "macaca", "crioula da senzala", "preta fedida", entre outros insultos racistas.



De acordo com Amanda, ela estava procurando um tênis para comprar para o seu filho, viu uma publicação de Graciela em uma rede social, se interessou pelo calçado e entrou em contato. "Na postagem, tinha um número de telefone e continuamos a conversa por lá. Quando fomos combinar a questão da entrega na estação do metrô próximo ao meu trabalho, ela pediu um sinal de 50% do valor do tênis e nisso, eu cancelei a compra e disse que não ia fazer o pagamento antes, apenas se fosse no ato da entrega", relatou a vítima.



Após decidir cancelar a compra, Amanda começou a ser insultada. "Ela alegou que eu estava chamando ela de golpista, mas ainda não tinha partido para o lado racial. Eu vi que aquela conversa não daria em bom resultado e preferi bloquear", disse.



Através de outro número de telefone, a vendedora continuou os ataques. "Meu marido viu no meu celular inúmeras mensagens dela me xingando de todos esses nomes, com insultos racistas. Ela ameaçou a minha família, disse que sabia onde eu morava e que iria atrás de mim". Nas mensagens, a vendedora a chamou de "preta do cabelo duro" e disse para Amanda "voltar para a senzala". Após os novos insultos, a técnica de enfermagem bloqueou o segundo número.



Perfil Falso



Segundo a técnica de enfermagem, a vendedora possui um perfil falso e seu nome verdadeiro não é Graciela. "A gente sabe que o nome dela não é esse porque ela usa um pix com nome de Kelly Mendes da Conceição, que também já sabemos que não é o nome dela porque no momento do registro na delegacia, vimos que a imagem não bate com a da rede social", explicou.

O DIA entrou em contato com a vendedora, mas não obteve retorno.

O caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha) e encaminhado à 19ª DP (Tijuca) como tentativa de estelionato e injúria racial. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autora dos ataques.