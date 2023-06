Prefeitura finaliza obra de prevenção contra deslizamentos na Freguesia

Rio - A prefeitura concluiu uma obra de contenção e prevenção contra deslizamentos na Rua Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (14). O investimento foi de R$ 1,2 milhão.



A intervenção precisou ser feita por conta do volume excessivo de detritos lançados de forma irregular na encosta da via, que alteraram significativamente as características naturais do terreno. Com o desgaste, deslizamentos passaram a ocorrer com frequência no local, colocando em risco a vida dos moradores que vivem próximo ao barranco.



Anderson Martins, presidente da Fundação Geo-Rio, órgão que realizou a obra, falou sobre a finalização dos trabalhos. "Era uma área onde antes havia descarte irregular de lixo. Agora, devolvemos à população com a contenção e as calçadas feitas", explicou.



Para estabilizar a área, foram removidos cerca de 635 metros cúbicos de solo solto e resíduos. Também foi construída uma cortina ancorada de 82 metros quadrados. A área ganhou, ainda, plantio de manta vegetal (255 metros quadrados) e de grama (80 metros quadrados). As obras foram iniciadas em março e duraram quatro meses.