Light estima que 600 mil famílias têm direito à Tarifa Social; Saiba como fazer o cadastro

Rio - A Light cadastrou mais de 75 mil famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede descontos de até 65% na conta de luz para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, nos cinco primeiros meses do ano. A empresa possui cerca de 859 mil clientes cadastrados na modalidade, mas estima que 600 mil famílias têm direito ao benefício e não o utilizam. Com o objetivo de localiza-las, a concessionária realiza uma busca ativa para identificar os que se enquadram nos requisitos necessários.



Em 2022, a Light registrou um crescimento líquido de mais de 40% de inscritos na TSEE, passando de 557.136 em janeiro para 783.611 em dezembro. Neste ano, a empresa segue com estas ações para beneficiar mais famílias. A empresa também faz um alerta importante: famílias que já têm a Tarifa Social devem manter seus dados sempre atualizados junto aos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) de seus municípios de residência para não perder o benefício.



A concessionária frisa, ainda, que a tarifa final do consumidor da Light contém 41% de encargos e impostos. A parte que cabe à distribuidora representa apenas 19% da composição da conta.

Saiba como solicitar a Tarifa Social

Para solicitar o benefício, o cliente deve reunir o NIS ou BPC, CPF, documento de identificação oficial com foto e o número da instalação que aparece na conta de energia. Em seguida, deve entrar em contato com a empresa por meio de um dos seguintes canais de atendimento:



. Agência Virtual: https://agenciavirtual.light.com.br/portal/

. WhatsApp com auxílio da Lia, assistente virtual da companhia (21) 99981-6059

. Disque-Light: 0800-021-0196