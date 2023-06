Argentina aceitará pagamento de brasileiros por Pix

Brasileiros poderão realizar pagamentos via Pix na Argentina em breve, graças à iniciativa da fintech americana Fiserv. Embora a data exata para o lançamento dessa funcionalidade ainda não tenha sido divulgada, espera-se que ela esteja disponível em breve para os comerciantes argentinos.



Essa nova forma de pagamento será realizada por meio de um QR Code e a cobrança será feita em reais, eliminando a necessidade de os brasileiros adquirirem dólares ou pesos argentinos em casas de câmbio.



Diferentemente do procedimento atual, o pagamento será feito por meio de um QR Code, com a conversão imediata para reais, incluindo automaticamente os encargos fiscais e as taxas de câmbio. Isso significa que lojas e restaurantes argentinos não precisarão ter uma conta no Brasil ou realizar qualquer tipo de transação adicional.



Considerando que o real está mais forte em relação ao peso argentino, essa nova opção de pagamento pode ser vantajosa para os brasileiros que desejam quitar suas despesas durante viagens, sem a necessidade de utilizar cartão de crédito ou dinheiro em espécie.



Esse tipo de transação já está sendo testada em 60 países por meio do Nexus, conhecido como "Pix Internacional". Esse sistema visa facilitar transações entre diferentes nações e moedas em até um minuto. O Nexus está sendo desenvolvido no hub de inovação do Bank of International Settlements (BIS), conhecido como "o banco central dos bancos centrais", sediado na Suíça. A proposta é integrar todos os países que já possuem algum sistema instantâneo de pagamento e transferência, como o Pix.



Atualmente, o Nexus está em fase de prova de conceito, com testes sendo realizados entre sistemas de pagamento da Malásia, Cingapura e da Zona do Euro, por meio do Banco da Itália. O Banco Central do Brasil está participando desses testes como observador.