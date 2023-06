Fluxo cambial total no ano até 9 de junho é positivo em US$ 12,604 bi, mostra BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 12,604 bilhões em 2023 até 9 de junho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 14. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 9,527 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.



No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 13,090 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 246,152 bilhões e retiradas no total de US$ 259,242 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 25,694 bilhões, com importações de US$ 100,554 bilhões e exportações de US$ 126,248 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 15,978 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 30,191 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 80,079 bilhões em outras entradas.



Maio e junho



O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 793 milhões em junho, até dia 9, divulgou o Banco Central. Em maio, houve saída líquida de US$ 1,505 bilhão, conforme o resultado preliminar.



Em junho, até o dia 9, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 272 milhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 16,119 bilhões e retiradas no total de US$ 15,847 bilhões.



No comércio exterior, o saldo parcial do mês foi positivo em US$ 521 milhões, com importações de US$ 5,457 bilhões e exportações de US$ 5,978 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 704 milhões em ACC, US$ 1,584 bilhão em PA e US$ 3,690 bilhões em outras entradas.



Semana



De acordo com o BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 175 milhões na semana passada, de 5 a 9 de junho.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 136 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 10,553 bilhões e retiradas no total de US$ 10,669 bilhões.



No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 40 milhões, com importações de US$ 3,587 bilhões e exportações de US$ 3,547 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 447 milhões em ACC, US$ 907 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,193 bilhões em outras entradas.