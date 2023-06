PM aponta criminoso preso em Bangu desde 2018 como responsável por ordenar ataques em Queimados

O criminoso é apontado como chefe do tráfico de drogas no Complexo do Guandu, em Japeri, mesmo atrás das grades do presídio Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Segundo o setor de inteligência da PM, teria partido da unidade o mando para uma série de ataques que aconteceram desde o início do ano.



A guerra gerada pela guerra entre traficantes e milicianos na região de Queimados tem levado uma rotina de medo para a população. No último domingo (11), três pessoas apontadas como suspeitos inicialmente morreram na região



Rio - A Polícia Militar já sabe quem é o responsável por ordenar os ataques violentos que se intensificaram nos últimos dias em Queimados , na Baixada Fluminense. De acordo com informações da corporação divulgadas, nesta quarta-feira (14), Breno da Silva Souza, o Breno do Guandu, que está preso desde 2018 em Bangu, estaria coordenando a ofensiva do tráfico contra áreas dominadas pela milícia.O criminoso é apontado como chefe do tráfico de drogas no Complexo do Guandu, em Japeri, mesmo atrás das grades do presídio Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Segundo o setor de inteligência da PM, teria partido da unidade o mando para uma série de ataques que aconteceram desde o início do ano.A guerra gerada pela guerra entre traficantes e milicianos na região de Queimados tem levado uma rotina de medo para a população. No último domingo (11), três pessoas apontadas como suspeitos inicialmente morreram na região . Entre eles, um menino de 12 anos . Na sexta (9), uma mulher foi atingida de raspão.Na madrugada desta terça (13), um ônibus foi atingido por uma série de disparos durante uma troca de tiros entre traficantes e milicianos no bairro Jardim da Fonte. Três integrantes da milícia foram presos durante ação da PM na região.

Roubo de cargas

Preso em julho de 2018, ele é considerado um dos criminosos mais perigosos da Baixada Fluminense, tendo, inclusive, forjado a própria morte no mesmo ano. Contra ele, eram atribuídos crimes de roubo de cargas na região de Japeri, especialmente no Arco Metropolitano.

Duas das mortes atribuídas ao criminoso aconteceram na via. Os vigilantes Jonas Souza da Silva e Benedito Charles da Silva foram assassinados em maio 2017, durante um roubo a um caminhão de cargas no Arco.

No momento de sua prisão, Breno e um comparsa, identificado como David Tavares, foram encontrados em um carro com três fuzis, duas granadas e grande quantidade de munição.

Roubo de cargas



Preso em julho de 2018, ele é considerado um dos criminosos mais perigosos da Baixada Fluminense, tendo, inclusive, forjado a própria morte no mesmo ano. Contra ele, eram atribuídos crimes de roubo de cargas na região de Japeri, especialmente no Arco Metropolitano.



Duas das mortes atribuídas ao criminoso aconteceram na via. Os vigilantes Jonas Souza da Silva e Benedito Charles da Silva foram assassinados em maio 2017, durante um roubo a um caminhão de cargas no Arco.



No momento de sua prisão, Breno e um comparsa, identificado como David Tavares, foram encontrados em um carro com três fuzis, duas granadas e grande quantidade de munição.