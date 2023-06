Homem é morto a tiros no Nova Alegria, em Resende

Um homem, de 29 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (14) em Resende. O crime aconteceu no bairro Nova Alegria. Segundo a namorada da vítima, ele teria sido sequestrado dentro de casa, no bairro Novo Surubi.



De acordo com o depoimento, o homem teria sido colocado dentro de um carro por suspeitos armados. Quando os policiais chegaram ao local do crime encontraram o homem morto no chão e o veículo colidido contra um muro.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. A mulher, de 27 anos, informou que namorava a vítima há pouco tempo e desconhecia qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas.



Após perícia da Polícia Civil, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.