Motociclista é preso com placa adulterada no Centro do Rio

Rio - Agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, na tarde desta quarta-feira (14), um motociclista de 28 anos, que não teve a identidade revelada, flagrado dirigindo com a placa adulterada, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

As equipes faziam o patrulhamento na região, quando flagraram o veículo com uma fita adesiva em uma das letras da placa.

O homem foi conduzido juntamente com o veículo para a 4ª DP (Centro), onde ficou preso e vai responder processo por adulteração de sinal identificador de veículo.