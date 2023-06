Bolsonaro sobre bloqueio: 'Vou ver se Valdemar me paga'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, durante o evento de filiação de Marcelo Queiroga ao Partido Liberal, que iria “ver” se Valdemar Costa Neto, presidente do partido, iria pagá-lo, em referência ao bloqueio de R$ 87 mil determinado nesta terça-feira (13) pela Justiça de São Paulo.



Sobre a notícia do bloqueio, Bolsonaro disse aos aliados para que “fiquem tranquilos que, por enquanto, tenho fundo”. Aos risos, o ex-mandatário comentou que “daqui a pouco vou ter mais; vou ver se Valdemar me paga por fora, salário retido”.

Contas foram bloqueadas por Bolsonaro não utilizar máscara

A multa é referente à não utilização de máscaras em visita do ex-presidente ao Vale do Ribeira, em 2021, no auge da pandemia de covid-19. O bloqueio foi determinado pela juíza Ana Maria Brugin, da Vara das Execuções Fiscais Estaduais, após pedido da Fazenda de São Paulo. Em São Paulo, Bolsonaro tem, ao todo, mais de R$ 430 mil em multas por não usar máscara.