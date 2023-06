Em Mesquita, Auditório Zelito Viana foi palco para cine debate com alunos do município

O Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura, recebeu alunos da rede pública municipal de Mesquita do 5º ano para um cine debate. A intenção foi promover o conhecimento da população para a importância da coleta seletiva e para o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU).



“Acho que é muito importante a gente aprender sobre o meio ambiente e reciclagem. Assim, a gente pode viver em um planeta mais saudável”, conta Kaique Valentim, de 10 anos, que estuda na Escola Municipal Maria Dolores de Mello Porto, na Chatuba.



Após a exibição dos vídeos voltados para assuntos de reciclagem e de coleta seletiva, os alunos foram incentivados a debater o tema. Cerca de 300 estudantes participaram da ação.



Durante o mês de junho, serão realizadas outras ações com essa temática, como tendas ambientais e palestras.



“Falar do meio ambiente é essencial e necessário. Estamos desenvolvendo esse trabalho com as crianças e adolescentes, principalmente porque esse é o período em que mais se adquire conhecimento para a formação cidadã. Assim, eles se tornam adultos com consciência ambiental", explica Rosaura Clem, responsável pela Educação Ambiental de Mesquita e coordenadora da Coleta Seletiva Solidária.